IoT Analytics-plattformer - Mest populære apper - Vatikanstaten

Knowi er en moderne business intelligence-plattform spesialbygd for dagens moderne data som gjør det mulig for bedrifter i alle størrelser å dramatisk forkorte avstanden fra rådata til framsyn til handling. Med innebygd integrasjon til praktisk talt alle datakilder, inkludert NoSQL, SQL, RDBMS, filbaserte og API-er, eliminerer Knowi behovet for ETL, ODBC-drivere eller datatransformasjonsprosesser som alternative løsninger krever. Dataingeniører kan slå sammen strukturerte og ustrukturerte datakilder for å lage blandede datasett og umiddelbart visualisere resultatene, bruke maskinlæringsalgoritmer, bygge inn resultater i dataapplikasjoner, dele dashbord med forretningsbrukere eller utløse handlinger til andre nedstrømsapplikasjoner eller varslingssystemer.