IoT Analytics-plattformer - Mest populære apper - Thailand

Datadog er overvåkings-, sikkerhets- og analyseplattformen for utviklere, IT-driftsteam, sikkerhetsingeniører og forretningsbrukere i skyalderen. SaaS-plattformen integrerer og automatiserer infrastrukturovervåking, overvåking av applikasjonsytelse og loggadministrasjon for å gi enhetlig, sanntids observerbarhet av våre kunders hele teknologistabel. Datadog brukes av organisasjoner i alle størrelser og på tvers av et bredt spekter av bransjer for å muliggjøre digital transformasjon og skymigrering, drive samarbeid mellom utviklings-, drift-, sikkerhets- og forretningsteam, akselerere tiden til markedet for applikasjoner, redusere tid til problemløsning, sikre applikasjoner og infrastruktur, forstå brukeratferd og spore viktige forretningsberegninger.