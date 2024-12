IoT Analytics-plattformer - Mest populære apper - Danmark

Airthings

airthings.com

Airthings for Business-løsningen gir deg luftkvalitetsdataene du trenger for å iverksette tiltak så tidlig som mulig. Med on-demand-tilgang til gjeldende og historiske data kan du optimere ventilasjon og luftkvalitet i bygningen din, og sikre at du gir et sunt og produktivt miljø for alle brukerne.