Programvare for intervjuplanlegging - Mest populære apper - Singapore

Cronofy

cronofy.com

Bedrifter er avhengige av Cronofy for å drive planleggingen, ved å bruke verktøy for intervjuplanlegging, innebygde komponenter og APIer. For rekrutterere Rekruttering handler om relasjoner. Det handler ikke om å administrere administrasjonen for å støtte relasjonene dine. Det handler heller ikke om bryting med kalendere og endeløs dagbokstyring. Med Cronofys kraftige planleggingsprogramvare, vink farvel til doble bestillinger og planleggingskonflikter. Si hei til jevnere planlegging som intervjuere og kandidater elsker. Planlegg intervjuer raskere – 12 ganger raskere. Utnytt disse tidsbesparende funksjonene direkte fra ATS. Vi integrerer med over 80 ATS'. - Vår intervjuplanlegger lar deg vinke farvel til e-post frem og tilbake. Generer en engangskobling for møteforespørsel, som kan inkludere flere personers tilgjengelighet og tilpassede innstillinger. Teamet ditt kan dele sin tilgjengelighet i sanntid med kandidater og ansettelsesledere når de tilbyr tid for avtaler, møter eller intervjuer. Du kan også planlegge fra hvor du enn er på nettet ved å bruke utvidelsene våre, i favorittnettleserne, programmene og e-postene dine. - Våre API-er gir programvareleverandører en sjanse til å integrere sofistikerte planleggingsfunksjoner, koble til alle viktige kalendere og basert på tilgjengelighet i sanntid. Vi tar sikkerhet, personvern og dataoverholdelse svært alvorlig hos Cronofy. Flere datasentre der du er, slik at dataene dine trygt kan lagres i den regionen du ønsker. Vi jobber hele tiden for å møte bransjestandarder og geografiske standarder – for å sikre at vår virksomhet går utover, og oppfyller mer enn bare minimumskravene. Vi forbedrer kontinuerlig driften og praksisen vår og er stolte av å være GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA og CCPA-kompatible. Finn ut mer om retningslinjene våre her: https://www.cronofy.com/privacy