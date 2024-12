Programvare for intervjuplanlegging - Mest populære apper - Danmark Mest populære Nylig lagt til

Programvare for planlegging av kandidatintervjuer, også referert til som programvare for intervjuplanlegging, automatiserer prosessen med å planlegge kandidatintervjuer. Det øker effektiviteten for HR-personell og rekrutterere ved å strømlinjeforme intervjuprosessen og forbedre kandidatopplevelsen. Disse verktøyene erstatter behovet for langvarig e-postutveksling og tidkrevende telefonsamtaler, slik at HR-team, ansettelsesledere og rekrutterere kan overvåke kommende intervjuer i sanntid. De utnytter kalenderne til å ansette ledere og intervjuere for å finne optimale tidspunkter for å planlegge telefonskjermer, panelintervjuer på stedet og videointervjuer. Nøkkelfunksjoner inkluderer vanligvis integrasjon med e-post og kalendere, forhåndsutfylte e-postmaler, alternativer for omlegging og automatiserte påminnelser for intervjuere og kandidater via e-post eller tekst. Programvare for intervjuplanlegging integreres ofte sømløst med søkersporingssystemer (ATS) og brukes ofte sammen med videointervjuplattformer.