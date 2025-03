Internasjonale PEO-tjenester - Mest populære apper - Taiwan

Omnipresent

Omnipresent er en global EOR-løsning som gir deg mulighet til å fokusere på å utvikle en bedrift og et team i verdensklasse. Som din partner gir vi deg fleksibiliteten til å ansette det beste internasjonale talentet, uten å måtte opprette en kostbar lokal enhet. Som rekordarbeidsgiver gjør vi fjernansettelser enkelt for deg hvor som helst i verden. Vi håndterer all ansettelsesadministrasjon og overholdelsesoppgaver i 160 land, samtidig som vi utstyrer de ansatte med verktøyene og støtten de trenger for å føle seg som en del av teamet ditt. Vi forstår at tiden din er verdifull, og du trenger en partner som du kan stole på for å gjøre ting så enkelt som mulig, slik at du kan fortsette å drive virksomheten din. Ansett hvor som helst. Vær allestedsnærværende.