Intern programvare for nyhetsbrev - Mest populære apper - Turkmenistan

SnapComms

snapcomms.com

Snapcomms er en ledende leverandør av intern kommunikasjonsprogramvare. Det hjelper organisasjoner å få ansattes oppmerksomhet via en rekke livlige verktøy som omgår e -post for maksimal effektivitet. De svært visuelle, flerbruks kommunikasjonsverktøyene blir levert direkte til ansatte uansett hvor de er og opptrer over hele kommunikasjonsspekteret-fra påtrengende nødvarsler på fullskjerm til mer passive kanaler for generell bevissthet. Friske, engasjerende formater inkluderer: * Desktop (og mobil) varsler for presserende eller viktig ansattes kommunikasjon * Rullemeldinger (tickers) levert til skrivebordet med lenker til ytterligere informasjon og fyldigere meldingsvinduer * Nyhetsbrev for pakking av kuratert innhold til en høykvalitets, vakkert merket og engasjerende format * Interaktiv digital skilting og meldinger levert til skjermsparere * Quiz og undersøkelsesverktøy for ansattes gamification og tilbakemelding * Panikknappvarsler for nødhjelp Den allsidige programvaren brukes av kommunikasjon, IT, HR, sikkerhet, etterlevelse og andre forretningsfunksjoner over hele verden. Snapcomms ble opprettet i 2007, og har millioner av betalte brukere i 75+ land. Disse kundene spenner over hver bransje og inkluderer flere Fortune 500 -selskaper og forhandlere spredt over Nord -Amerika, Europa, Sørøst -Asia, Australasia, Midt -Østen, Afrika, Karibia og Sør -Amerika. Selskapet har hovedkontor i Auckland, New Zealand, med kontorer i USA og Storbritannia og datasentre over hele verden. Snapcomms er et Everbridge-selskap, og tilbyr den eneste ende-til-ende kritiske hendelsesstyring og ansattes kommunikasjonsløsning i verden.