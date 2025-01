Intern programvare for nyhetsbrev - Mest populære apper - Qatar

Sociabble

sociabble.com

Sociabble leverer førsteklasses, mobil-første bedriftsløsninger for intern kommunikasjon, medarbeidersamtaler og medarbeiderengasjement. A Software as a Service (SaaS), vår plattform samler innhold hentet fra offisielle bedriftskanaler (sosiale nettverk, firmanettsteder, etc.) og kurasjonsplattformer, samt innhold foreslått av plattformbrukere (UGC) og administratorer. Innhold er personlig tilpasset og organisert i temakanaler og kan sees på mobil, skrivebord, intranett, sosiale nettverk for bedrifter og skjermer. Det autoriserte innholdet kan deles med ett klikk til brukerens sosiale medieprofiler. Utover innholdsforbruk kan ansatte også engasjere seg med innebygde spørrekonkurranser og undersøkelser. Sociabble bruker brukeraktivering, belønninger og anerkjennelse på ulike nivåer av brukeropplevelsen for å maksimere engasjementet. Sociabbles unike kommunikasjons- og fortalerplattform for ansatte gjør kommunikasjon enkel, rask og engasjerende. Ansatte er bedre informert om selskapets nyheter, oppdateringer og deres arbeidsplass – noe som fører til en mer engasjert og innflytelsesrik arbeidsstyrke. Bedrifter kan utvide bruken av Sociabble til sine partnere, eksterne påvirkere eller merkevarefans. Sociabble ble lansert i 2014 av et team av erfarne gründere innen digital kapitalforvaltningsteknologi, sosiale medier og innholdsmarkedsføring, og brukes for tiden i over 80 land, og har kjøpt noen av verdens mest prestisjefylte kunder, inkludert Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal og PwC. Sociabble har hovedkontor i Paris, Frankrike, og har også virksomhet i New York City, London og Mumbai.