Problem med teamkommunikasjon? Ikke se lenger - våre mennesker vil gi nøyaktig hva som trengs! Our folk er en innovativ mobil-første teknologi som gjør det mulig for små, mellomstore og bedriftsbedrifter å kommunisere bedre med alle. Plattformen tilbyr eksklusive leveringsmetoder som er rettet mot riktig publikum, ved å bruke tagger for å sikre at alle som trenger å motta meldingen gjør det. Our folk gir mange verktøy for å forbedre kommunikasjon, engasjement og trening for frontlinjeteam. Hvorfor bruke våre folk? * Viktige oppdateringer, rett til deg. Brukere kan ta farvel med å bla og hei til målrettede meldinger. Ingen mer uendelige e -postmeldinger ‘til alle” - bare se hva som er relevant. Hastighetsmøtevarsler eller avgjørende sikkerhetsoppdateringer leveres øyeblikkelig til telefonen eller enheten du velger. * Øyeblikkelig chat. Brukere kan komme rett på svarene de trenger med teamchat for grupper eller enkeltpersoner, designet med travle mennesker i tankene. Chatter kan organiseres etter beliggenhet, prosjekt eller team på bare noen få sekunder på telefonen - bare last ned og begynn å chatte. * Alt på ett sted. Brukere kan finne og dele filer hvor enn de jobber. Tilgang til våre menneskers kunnskapssenter fra telefonen deres gir de nyeste versjonene av viktige videoer, PDF -er, tekstdokumenter og mer. Alt er til fingerspissene, uten behov for et skrivebord eller datamaskin. * Former og sjekklister. Daglige oppgaver er forenklet, slik at brukerne kan logge viktig informasjon raskt. Plattformen eliminerer papirkaos, tapte dokumenter og dårlig arkivering. Teamet bruker de samme formene på samme måte hver dag - bare fyll ut skjemaet og få jobben gjort. * Bytt skift fra telefonen din. Brukere kan holde seg oppdatert på skiftendringer og bytter uten å sjekke e -post. Our People's Open Shift -funksjonen lar hele teamet logge, spore og dekke skift. De kan bestille det, bekrefte det, og den er logget - tilgjengelig fra hvilken som helst enhet.