Intern kommunikasjonsprogramvare - Mest populære apper - Togo

Matilda Workspace

matilda.io

Det helt nye alt-i-ett-arbeidsområdet for moderne team Ved å omfavne konseptet med et enhetlig arbeidsområde, bringer Matilda en kraftig pakke med best-in-class apper sammen på ett sted, slik at team over hele verden kan koble sammen, skape, koordinere og glede kundene sine uten problemer. Med sitt oppdrag om å forenkle teknologi, gir Matilda organisasjoner mulighet til å gjøre mer med mindre, noe som gjør det til et viktig verktøy for oppstart av Fortune 500-selskaper. Nøkkelfunksjoner: - Kraftige apper inkludert: Matilda kommer fullpakket med en rekke kraftige applikasjoner, inkludert dokumenter, prosjekter, tabeller, chat, kunder og Copilot, som sikrer at teamene har alle verktøyene de trenger for å lykkes. - Lag enkelt: Med Dokumenter kan team samredigere i sanntid, noe som gjør dokumentoppretting og koordinering sømløs. Denne funksjonen har som mål å erstatte Google Docs, Notion og Coda, ved å gi en mer integrert og effektiv opplevelse. - Strømlinjeformet prosjektledelse: Matildas prosjektfunksjon gir mulighet for uanstrengt styring og sporing av alle aspekter av prosjektene dine. Med funksjoner som automatisk planlegging er den designet for å erstatte verktøy som Jira, Trello og Asana. - Avansert dataadministrasjon: Selv om tabeller kommer snart, lover de å redefinere datahåndtering ved å synkronisere data fra hundrevis av kilder eller lage nye samlinger, med sikte på å erstatte verktøy som Airtable, Notion og Segment. - Sømløs kommunikasjon: Chat bringer all teamkommunikasjon på ett sted, integrert på tvers av prosjekter, oppgaver og dokumenter, og gir et alternativ til Slack og MS Teams. - Customer Relationship Management: Den snart lanserte Customers-funksjonen lar team enkelt spore potensielle kunder og administrere kundeinteraksjoner i ett strømlinjeformet grensesnitt, med sikte på å erstatte Salesforce og Hubspot. - AI-drevet assistanse: Copilot tilbyr tilpassede AI-assistenter for å automatisere og strømlinjeforme arbeidsflyter, med sikte på å erstatte AI-verktøy som ChatGPT og Google Bard. Konklusjon: Matilda Workspace skiller seg ut som en altomfattende løsning som ikke bare lover å strømlinjeforme og forenkle måten team jobber på, men også omfavner fremtiden med sine AI-drevne evner og forpliktelse til bærekraft. Enten du administrerer prosjekter, koordinerer med teamet ditt, håndterer kunderelasjoner eller utnytter AI for automatisering, gir Matilda Workspace en intuitiv, kraftig og tilpasningsdyktig plattform for alle typer team å trives. Prøv Matilda i dag og opplev fremtidens arbeid, designet for å hjelpe deg med å levere prosjekter i tide, hver gang.