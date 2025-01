Intern kommunikasjonsprogramvare - Mest populære apper - Saudi-Arabia

Edworking

edworking.com

Edworking er en plattform for teamet ditt og arbeidet ditt. En enkelt løsning for lag med alt de trenger for å jobbe eksternt. Alle oppgavene dine, filer, bilder og samtaler på et enkelt sted og bare et unikt abonnement. Team bruker utstyr for å koordinere, kommunisere og administrere arbeid. Våre kunder har gått over fra å bruke mange plattformer for å samarbeide med teamet sitt, for eksempel Trello og Jira for oppgavestyring, Slack og zoom for kommunikasjon, eller Dropbox og kjøre for å overføre filer, til bare å utarbeide. Dette betyr ikke mer veksling mellom apper! Bli med i samfunnet vårt: https://t.me/edworkingapp