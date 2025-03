Programvare for interaktiv applikasjonssikkerhetstesting (IAST). - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Programvare for interaktiv applikasjonssikkerhetstesting (IAST) undersøker en applikasjons kode innenfra mens den kjører for å identifisere sikkerhetssårbarheter. Denne tilnærmingen står i kontrast til Static Application Security Testing (SAST), som analyserer kode uten å kjøre den, og Dynamic Application Security Testing (DAST), som utfører tester fra utenfor applikasjonen ved hjelp av en svartboksmetode. IAST tilbyr en raskere testprosess sammenlignet med SAST, noe som gjør det attraktivt for team som er fokusert på kontinuerlig levering. IASTs hastighet kommer imidlertid med en avveining: den gir mindre omfattende skanning enn SAST, siden den kun evaluerer kode på spesifikke punkter definert av testere. IAST-programvare varsler testere om sårbarheter etter hvert som de blir funnet og gir forslag til utbedring for å lette problemløsningen.