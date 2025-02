Programvare for interaktiv applikasjonssikkerhetstesting (IAST). - Mest populære apper - Island

GuardRails

guardrails.io

GuardRails er en ende-til-ende sikkerhetsplattform som gjør AppSec enklere for både sikkerhets- og utviklingsteam. Vi skanner, oppdager og gir sanntidsveiledning for å fikse sårbarheter tidlig. Stolt på av hundrevis av team over hele verden for å bygge tryggere apper, integreres GuardRails sømløst i utviklernes arbeidsflyt, skanner stille mens de koder og viser hvordan du kan fikse sikkerhetsproblemer på stedet via Just-in-Time-trening. GuardRails forplikter seg til å holde støyen lav og bare rapportere sårbarheter med stor innvirkning som er relevante for din organisasjon. GuardRails hjelper organisasjoner med å flytte sikkerhet overalt og bygge en sterk DevSecOps-pipeline, slik at de kan gå raskere ut på markedet uten å risikere sikkerheten.