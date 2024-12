Mest populære Nylig lagt til Intelligent e-postbeskyttelsesprogramvare - Mest populære apper - Spania

Intelligent e-postbeskyttelse, også kjent som menneskelig sikkerhet, refererer til avanserte programvareløsninger som tar sikte på å skjerme ansatte fra sofistikerte e-postbaserte cyberangrep. Ved å bruke maskinlæring undersøker disse verktøyene tidligere e-postinteraksjoner, brukeratferd og e-posttrusler for å identifisere risikoer og etablere normale atferdsmønstre. De fungerer ved å filtrere innkommende e-poster for å oppdage og blokkere potensielle phishing-forsøk, ondsinnede vedlegg og farlige lenker. I tillegg overvåker disse løsningene utgående e-poster for å forhindre utilsiktede datalekkasjer, dataeksfiltrering og misbruk av sensitiv informasjon.