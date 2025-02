Direktemeldingstjenester - Mest populære apper - Turkmenistan

Skype

skype.com

Skype er en telekommunikasjonsapplikasjon som spesialiserer seg på å gi videochat og taleanrop mellom datamaskiner, nettbrett, mobile enheter, Xbox One -konsollen og smartklokker over Internett. Skype tilbyr også direktemeldingstjenester. Brukere kan overføre tekst, video, lyd og bilder. Skype tillater videokonferansesamtaler. På slutten av 2010 var det over 660 millioner brukere verdensomspennende, med over 300 millioner estimert aktiv hver måned fra august 2015. På et tidspunkt i februar 2012 var det 34 millioner brukere samtidig på nettet på Skype. I mars 2020 var Skype brukt av 100 millioner mennesker på månedlig basis og av 40 millioner mennesker på daglig basis. Det var en økning på 70% i antall daglige brukere fra forrige måned, på grunn av Covid-19-pandemien. Først utgitt i august 2003 ble Skype opprettet av svensken Niklas Zennström og Dane Janus Friis, i samarbeid med Ahti Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn og Toivo Annus, estere som utviklet peer-to-peer Backend som også ble brukt i den musikkdelende applikasjonen Kazaa. I september 2005 kjøpte eBay Skype for 2,6 milliarder dollar. I september 2009 kunngjorde Silver Lake, Andreessen Horowitz og Canada Pension Plan Investment Board anskaffelsen av 65% av Skype for 1,9 milliarder dollar fra eBay, som tilskrev Enterprise en markedsverdi på 2,92 milliarder dollar. Microsoft kjøpte Skype i mai 2011 for 8,5 milliarder dollar. Skypes divisjonshovedkvarter er i Luxembourg, men det meste av utviklingsteamet og 44% av alle divisjonens ansatte er fremdeles lokalisert i Tallinn og Tartu, Estland. webkamera, og ved direktemeldinger. Skype implementerer en Freemium-forretningsmodell med Skype-to-Skype-samtaler som er gratis, mens samtaler til fasttelefoner og mobiltelefoner (over tradisjonelle telefonnettverk) belastes via et debetbasert brukerkontosystem kalt Skype Credit. Noen nettverksadministratorer har forbudt Skype på bedrifts-, myndighets-, hjem- og utdanningsnettverk, med henvisning til grunner som upassende bruk av ressurser, overdreven båndbreddebruk og sikkerhetsproblemer. Skype har blitt drevet helt av Microsoft-opererte supernoder siden mai 2012. Masseovervåkningsopplysningene i 2013 avslørte at Microsoft hadde gitt etterretningsbyråer ufritt tilgang til supernoder og Skype-kommunikasjonsinnhold. Gjennom 2016 og 2017 redesignet Microsoft sine Skype-klienter på en måte som overførte 2016 og 2017 Skype fra peer-to-peer-tjeneste til en sentralisert Azure-tjeneste og justerte brukeren Grensesnitt av apper for å gjøre tekstbasert meldinger mer fremtredende enn stemmesamtaler. Skype for Windows, iOS, Android, Mac og Linux fikk betydelige, synlige overhalinger.