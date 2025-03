Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Avdragsbetaling og kjøp nå, betal senere (BNPL) programvare gir bedrifter mulighet til å tilby kundene muligheten til å kjøpe produkter og tjenester gjennom en rekke regelmessige betalinger. Disse løsningene er innebygd i nettbutikker eller integrert med faktureringsprogramvare, og gir fleksible betalingsalternativer. Denne fleksibiliteten kan hjelpe bedrifter med å tiltrekke seg nye kunder og øke salget av dyrere varer i deres e-handelsbutikker. Markedsplassleverandører som Etsy og eBay drar også nytte av BNPL, da det lar selgere motta betalinger i avdrag. For å fungere effektivt må disse verktøyene integreres med e-handelsplattformer for å tilby avbetalingsalternativer i kassen og med betalingsgatewayer for å behandle betalinger. I tillegg må alle betalingsdata synkroniseres med økonomisystemer, noe som krever integrasjon med regnskapsprogramvare.