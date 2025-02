Avbetalingsbetaling og kjøp nå, betal senere (BNPL) programvare - Mest populære apper - Slovenia

GoCardless

GoCardless er på et oppdrag om å bli verdens bankbetalingsnettverk. Frigjør mennesker og bedrifter fra frustrasjonene og kostnadene ved utdaterte betalingsmetoder, med enkle og sikre direkte bankbetalingsløsninger. Samle inn umiddelbare engangsbetalinger. Eller automatiserte gjentakende betalinger. Og bruk tilleggene våre for å automatisk gjenopprette mislykkede betalinger (gjenopprette 70 % i gjennomsnitt), og bekjempe svindel uten å kompromittere kundens betalingsopplevelse. Med GoCardless sparer du tid og penger, vinner og beholder flere kunder, får betalt i tide og reduserer stress. 75 000+ bedrifter rundt om i verden stoler på at vi driver betalingene deres, inkludert globale navn som DocuSign, Carrefour, Norwegian Refugee Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey og UNHCR. Vi gjør dem i stand til å samle inn betalinger fra 30+ land, og behandler over 30 milliarder dollar hvert år. Og produktene våre er fleksible for hvordan du vil bruke dem – enten du vil bruke dem alene med vårt brukervennlige online dashboard, koble til et av 350+ systemer du kanskje allerede bruker til å drive virksomheten din, eller bygge din egen tilpassede integrasjon med vår API. Vi har vært på dette oppdraget siden 2011, og har nå et utrolig team med over 700 betalingseksperter over hele Storbritannia, USA, Frankrike og Australia. Faktisk har du kanskje hørt om oss før – vi har blitt dekket av BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review og hundrevis av flere. Vil du lære mer? Gå over til gocardless.com