Hva er gjeldende? Nummer 1-løsningen for merkevarer som ønsker å bygge sine ambassadørprogrammer, maksimere sin influencer-markedsføring og øke inntektene sine. Hos Current Technologies støtter vår pakke med verktøy merker fra skaperoppdagelse til kampanjeadministrasjon til automatiserte talentbetalinger og skatteoverholdelse. Vi kan hjelpe deg med å finne de beste influencerne og ambassadørene for merkevaren din, lage effektfullt innhold i stor skala og måle reell avkastning for å skape suksess for virksomheten din. Innenfor produktpakken vår vil du glede deg over: 1.) Ambassador Hub - En komplett ambassadørplattform, utviklet for din vekst. Lanser et privat fellesskap av ambassadører, mål innholdsytelse, spor salg og øk inntektene. 2.) Programmatisk rekruttering – Finn de riktige influencerne uten å søke i timevis. La programvaren vår gjøre alt arbeidet for å matche potensielle skapere hver dag. 3.) Betalingsplattform – Vår integrerte plattform lar teamet ditt autorisere betalinger, tilpasse utbetalinger, samle inn skattedokumenter og automatisk distribuere 1099-er til talenter. Alt samtidig som det gir skaperne fleksibiliteten til å motta betaling via ACH, bankoverføring eller PayPal. 4.) Meldinger - Bygg meningsfulle og varige forbindelser med samfunnet ditt. Nå ut til potensielle partnere, kommuniser direkte med dine ambassadører og påvirkere, eller chat med hele samfunnet ditt. 5.) Rapportering og analyse – Mål suksessen din mens du finjusterer strategien med omfattende resultatinnsikt i rapporteringspakken. 6.) Administrerte tjenester og kontoadministrasjon – Vi dyrker lønnsomme ambassadørprogrammer. Vi bygger varige influencer-strategier. Og vi tar eierskap til våre kunders suksess.