Influencer Marketing Platforms - Mest populære apper - Slovenia

CreatorDB er en influencer-markedsføringsplattform som lar brukere oppdage influencers, analysere markeder og spore kampanjer, med over 3 millioner influencers, 130+ filtre, 500+ emner og nesten 9000 nisjer. CreatorDB gir brukerne detaljert tilgang til influencer-markedsføring og tar sikte på å gjøre dem i stand til å finne den rette influenceren ved å bruke over 130 søkekriterier. I tillegg kan brukere: Sammenligne individuelle skaperresultater med gjennomsnittsresultatene for emnet deres på sekunder for å måle dem. Spor kampanjer, individualiser alt innhold knyttet til en merkevare, og få samlet informasjon. Følg konkurransen med merkevareseksjonen, hvor hva de gjør og hvordan innholdet deres presterer kan sees. Se hvordan innhold rundt ulike emner fungerer for å bestemme når og hvor du skal engasjere deg. Få tilgang til detaljerte data om demografisk informasjon om skapere og emner, og sørg for at du alltid snakker med de rette personene. Alle CreatorDB-tjenester er tilgjengelige gjennom SaaS og API-integrasjonen for best mulig å kombinere med din nåværende arbeidsflyt. CreatorDB tilbyr også byråtjenester med ende-til-ende kampanjeadministrasjon internt. Leverandøren oppgir at byråteamet deres behersker 11 av de mest talte språkene, noe som gjør det til en levedyktig løsning for kampanjer på tvers av landegrensene.