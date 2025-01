Influencer Marketing Platforms - Mest populære apper - Russland

Heepsy

heepsy.com

Heepsy er en influencer-markedsføringsplattform designet for merkevarer og byråer. Få tilgang til millioner av influencere fra hele verden, pluss verktøyene du trenger for å finne den rette for sosiale mediekampanjer. Finn influencere på Instagram, YouTube og TikTok. Filtrer søket ditt etter sted, kategori, antall følgere, engasjementsrate og mer. Heepsy gir også detaljerte analyserapporter om hver influencer. Analyser deres engasjement, følgervekst, publikumsdemografi og autentisitet. Unngå influencere med svært mistenkelige målgrupper og uorganisk vekst. Sjekk inn deres gjennomsnittlige likes og kommentarer per innlegg for å se hvordan innhold som er laget for merkevaren din kan prestere. Organiser favorittinfluenserne dine i lister. Ønsker du å få kontaktinformasjon slik at du kan begynne å nå ut til influencere? Last ned listene dine for å få kontaktinformasjon, pluss all annen influencer-statistikk, på ett sted lagret der du trenger det. Men ikke bare gir den muligheten for merkevarer å finne influencere, den introduserer også muligheten for en markedsplass der influencere kan finne kampanjer publisert av merkevarer. Her har skapere fleksibiliteten til å velge kampanjer som samsvarer med interessene deres, med funksjoner som lar dem filtrere basert på kampanjens plassering, nettverket for kampanjen, kategorien som markedsføres og mer. Dette oppsettet sikrer at influencere enkelt kan oppdage kampanjer som stemmer overens med publikums preferanser og deres egen innholdsskapingsstil. Klar til å prøve det ut? Heepsy tilbyr en gratis prøveversjon og månedlige planer, slik at du kan prøve plattformen før du forplikter deg på lang sikt. Besøk oss i dag for å registrere deg gratis og prøve det.