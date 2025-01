Influencer Marketing Platforms - Mest populære apper - Det palestinske området

influData

influData muliggjør dybdesøk og analyse av over 20 millioner influencere og deres publikum på Instagram, TikTok, YouTube og YouTube Shorts, kombinert med en omfattende og tilpassbar kampanjeadministrasjon med sporing, rapportering og sosiale lyttefunksjoner. Verktøyet har allerede bevist seg i over 5000 kampanjer og passer for byråer, merkevarer og bedrifter, uansett størrelse. I vårt AI-drevne søk kan du velge mellom over 50 søke- og filterkriterier for skapere, publikum og innhold. influData gir verdifull innsikt i en influencers potensial for reklamekampanjer, basert på engasjement, smart medieverdi, følgervekst og mye mer, gir presis følgerinnsikt og skiller ekte følgere fra falske. I tillegg til å spore og rapportere kampanjer og individuelle skapere, tilbyr den omfattende kampanjeadministrasjonen blant annet tilpassbare dashboards, semantiske analyser og fellesskapsanalyser, som sikrer at kampanjen din virkelig resonerer med målgruppen, og gir shitstorm-advarsler basert på disse analysene. Ytterligere publikumsinnsikt samt merkevekst og konkurrentsporing er også inkludert. Verktøyets effektivitet er tydelig gjennom en rekke fornøyde kunder, inkludert anerkjente merker som Kia, Purelei, Teufel, L'Osteria, OBI, Deichmann, Gymondo, Beiersdorf, Sky, Villeroy & Boch, Babor, MotelOne, Jägermeister, Flaconi og Henkel.