Influencer Marketing Platforms - Mest populære apper - Filippinene

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, en pioner innen mediaintelligens, gir PR-, kommunikasjons- og markedsføringseksperter informasjonsfordelen de trenger for å ligge i forkant og en enkelt integrert løsning for å være effektiv. Som den eneste alt-i-ett-løsningen for PR og sosiale medier, bruker mer enn 30 000 selskaper Meltwaters medier og sosiale intelligens for å holde seg på toppen av milliarder av nettsamtaler og hente ut relevant innsikt for å strategisk administrere merkevarene sine. Med nesten 20 års erfaring med å analysere data, er Meltwater dedikert til personlig, global service bygget på den lokale ekspertisen til 60 kontorer på seks kontinenter. Våre kunder kan følge mediedekning på tvers av både nyheter og sosiale medier. Vi sporer over 300 000 nettbaserte nyhetskilder, har partnerskap for overvåking av trykk og kringkasting, og lytter til sosiale samtaler, i sanntid, på Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kommentarer, anmeldelsessider, fora, oppslagstavler og over 300 millioner blogger. Vi hjelper kundene våre med å analysere media og sosiale medier med letthet, med både kvalitative og kvantitative beregninger. Vårt stadig voksende widgetbibliotek lar klienter sømløst lage dashbord for å visualisere mediedekning og rapportere om avkastningen av deres PR- og markedsføringstiltak. Alt er interaktivt og eksporterbart, for å gi konteksten bak tallene. Media Intelligence for PR Med over 300 0000 kilder og det største biblioteket med premiuminnhold, overvåk og analyser hver del av relevant mediedekning fra nettpublikasjoner, trykte medier, sosiale medier, TV- og radiostasjoner i sanntid. Få kontakt med influencere og journalister og følg din oppsøkende rekkevidde. Sosiale løsninger for markedsførere Den sosiale divisjonen, tidligere Sysomos (kjøpt i april 2018), tilbyr omfattende og integrerte dataløsninger for å drive din sosiale strategi. Undersøk og overvåk 200+ milliarder sosiale samtaler med ubegrensede søk og ingen datatak, engasjer og publiser fra én plattform, finn enkelt sosiale påvirkere, grav i forbrukerinnsikt og oppdag fellesskap som driver sosiale samtaler. Tilpassede løsninger for bedriften Enterprise Solutions-teamet sikrer at selv de mest komplekse leveransene blir møtt raskt og effektivt av vårt team av bransjeeksperter og analytikere. Meltwater tilbyr profesjonelle tjenester og premiumtilbud for verdens ledende merkevarer.