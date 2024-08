Industrielle AR-plattformer - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Industriell utvidet virkelighet (AR)-plattformer brukes til å forbedre den operative arbeidsflyten til arbeidsstyrker i industrielle sektorer. Ved å utnytte interaktivt AR-innhold forbedrer disse plattformene produktiviteten, effektiviteten og sikkerheten til ansatte. Brukere av industriell AR-programvare har myndighet til å integrere sitt eget AR-innhold, vanligvis laget med en AR SDK, og lagre det på plattformen for tilgjengelighet. Dessuten forenkler denne programvaren samtidig distribusjon til flere brukere. Disse plattformene letter skanning av objekter fra den virkelige verden, og lar brukere legge over tagger og merknader, og dermed legge til rette for mer effektiv opplæring på jobben. Videre kan ansatte lett få tilgang til viktig dokumentasjon etter behov. Mange av disse verktøyene inneholder også videotilgangsfunksjoner, slik at eksterne teammedlemmer kan se brukerens perspektiv i sanntid. Det er viktig å skille industriell AR fra AR-treningssimulatorprogramvare, siden sistnevnte ikke er skreddersydd spesielt for industrielle applikasjoner.