Programvare for sporing av innkommende anrop - Mest populære apper

Oppdag hva som skjer før, under og etter hver samtale, og ta virkelige handlinger for å øke markedsførings- og driftseffektivitet. Infinity er en ISO 27001-sertifisert samtaleintelligensplattform i verdensklasse med detaljerte muligheter for besøkssporing. Infinity lar deg kartlegge hele kundereisen og låse opp uvurderlig innsikt som kampanjer, nettsider og eksakte søkeord kundene dine engasjerte seg med før de tar telefonen. Å finne ut hvor samtalekonverteringer kommer fra vil hjelpe deg med å se hele bildet når det gjelder å analysere ytelsen. Du vil kunne generere imponerende avkastning på markedsføringsutgiftene dine ved å eliminere gjetningene rundt hva som genererer salg. Infinity Hub utvikler seg hele tiden for å gi brukerne mulighet til å skape klassens beste kundeopplevelser ved å gjøre dem i stand til å integrere med de nyeste versjonene av Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce og mange flere. Vi integrerer også med Instagram og Facebook, noe som betyr at Infinity-brukere kan avdekke ekstra verdi fra sosiale annonser. Vår Conversation Analytics-suite analyserer alle innkommende og utgående samtaler, i stor skala, og gir viktig innsikt i hva som er og ikke resulterer i positive resultater. Agent ID gir detaljert innsikt i individuelle agentytelser slik at du kan lage skreddersydde opplæringsøkter rettet mot å skape sømløse kundeopplevelser. Noen av resultatene vi har hjulpet kundene våre med å oppnå inkluderer: 79 % økning i konverteringer for Flight Center 64 % reduksjon i Customer Acquisition Costs (CAC) for Pendragon 50 % reduksjon i kundesenterkostnader for Access Self Storage