Programvare for sporing av innkommende anrop - Mest populære apper - Thailand

Cordless

cordless.io

Cordless er et moderne skybasert kundesenter for kundestøtteteam med innebygd samtaleintelligens. Cordless gir en alt-i-ett-løsning for kundestøtteteam for å snakke med kunder over telefon og samle dyp innsikt fra samtalene. Med transkripsjoner ut av esken, sentimentanalyse, automatisk merking av samtaler og dype integrasjoner med de mest populære CRM-ene, lar Cordless kundestøtteledere kvalitetssikre bedre, identifisere muligheter for opplæring, oppdage trender i kundeforespørsler og kommunisere med bredere team.