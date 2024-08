Programvare for bildegjenkjenning - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Programvare for bildegjenkjenning, også referert til som datasyn, gjør det mulig for applikasjoner å tolke bilder eller videoer. Den behandler bilder som input og genererer utdata som etiketter eller avgrensningsbokser gjennom datasynsalgoritmer. Den omfatter ulike funksjoner som bildegjenoppretting, objektgjenkjenning og scenerekonstruksjon, vanligvis integrert i intelligente applikasjoner. Dataforskere bruker programvare for bildegjenkjenning for å trene modeller, mens utviklere inkorporerer bildegjenkjenningsfunksjoner i programvaren. Formatet for tilgang til denne programvaren varierer basert på brukerbehov, alt fra maskinlæringsbiblioteker eller rammeverk til APIer, SDK-er eller ende-til-ende-plattformer. Det er viktig å skille bildegjenkjenningsprogramvare fra relaterte verktøy. Mens datavitenskap og maskinlæringsplattformer tilbyr funksjoner for opplæring av datasynsmodeller, har de bredere fokus. Dessuten er bildegjenkjenning, selv om det er en form for maskinlæring, forskjellig fra andre maskinlæringsfunksjoner som anbefalingsmotorer eller mønstergjenkjenning. Programvare for tekstgjenkjenning faller inn under kategorien Optical Character Recognition (OCR). Mens mange programvare for bildegjenkjenning tjener flere formål, spesialiserer noen seg på spesifikke områder som logogjenkjenning, ansiktsgjenkjenning, objektgjenkjenning eller gjenkjenning av eksplisitt innhold. De kan kun håndtere bildefiler eller både bilder og videoer. I tillegg, mens de fleste opererer i skyen, støtter noen kantbehandling eller prosessering på enheten. For å bli inkludert i kategorien bildegjenkjenning må et produkt: * Tilby en dyp læringsalgoritme skreddersydd for bildegjenkjenning. * Grensesnitt med bildedatapooler for å lære spesifikke funksjoner eller løsninger. * Godta bildedata som input og gi en løsning som output. * Aktiver bildegjenkjenningsfunksjoner for andre applikasjoner, prosesser eller tjenester.