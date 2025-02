Programvare for identitetsverifisering - Mest populære apper - Thailand

Plaid

plaid.com

Plaid er en plattform med en serie produkter som gjør det mulig for utviklere å bygge finansielle applikasjoner som kan samhandle med bankkontoer, utføre betalinger og håndtere risiko. Det lar en bruker enkelt autentisere og koble bankkontoen sin til en hvilken som helst applikasjon og bruke banklignende funksjonalitet ut av den appen. Med Plaid vil du kunne utvikle applikasjoner som synkroniseres med brukernes bankkontoer for å spore og administrere budsjettene deres og overføre midler. I hovedsak fungerer det som bindeleddet mellom banker og finansteknologi. Flere kjente merker som Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood og Level Money bruker for tiden Plaids produkter og løsninger. Når det gjelder den populære integrerte online HR-tjenesten Gusto, bruker den Plaids automatiserte oppgjørshus (ACH) funksjonalitet for å drive sin lønnstjeneste for direkte innskudd. Andre fintechs som budsjetteringsappen Level Money bruker plattformen til å konsolidere og rense data fra brukernes ulike bankkontoer for å hjelpe dem med å administrere og budsjettere pengene sine. I bred forstand spenner Plaid over kritiske segmenter av finansielle tjenester, inkludert oppsett av betalinger og validering av finansielle data. Det kan hjelpe deg med å ordne og utføre ACH-betalinger, samle inn transaksjonsdata, validere brukerens identitet, undersøke sysselsettings- og inntektsdata, vurdere risikoen til brukere og legge inn bankintegrasjoner direkte i lånerstrømmer. Å utvikle din egen applikasjon har aldri vært enklere – med bare noen få linjer med kode kan du passe Plaid inn i det du bygger. Oversikt over Plaid-fordelene: Bedre ACH-autentisering Autentisering av kontoer for bank-til-bank-betalinger er gjort enklere, raskere og mer brukervennlig. Du vil umiddelbart kunne autentisere overføringer uten å vente på mikroinnskudd, samt redusere mislykkede transaksjoner ved å autentisere og styre brukere mot ACH. Dette resulterer i en sømløs brukeropplevelse siden du kan sette opp brukere basert på informasjon de allerede kjenner, og effektivt eliminere jakt på sjekkhefte. Det øker også konverteringene ved å la deg implementere en mobiloptimalisert flyt som konverterer mye bedre. Sjekk saldo i sanntid Arbeid med økonomiske data er forenklet med Plaid. På bare noen få trinn kan du hente historiske data og sanntidssaldo, og få gjeldende og tilgjengelig saldoinformasjon og detaljer om kontostatus og -type. Du kan sjekke på et øyeblikk brukernes saldo når du trenger å foreta en overføring. Det bidrar til å forhindre overtrekk og muliggjør forhåndsfinansiering av transaksjoner med innsikt i saldoer. Videre, ved å få innsyn i tilgjengelige midler før du overfører, forhindrer du ikke-tilstrekkelige fondsgebyrer (NSF), og reduserer, om ikke direkte, svindelkostnader. Begrens banksvindel Plaid lar deg bruke bankdata til å bekrefte identiteter og redusere banksvindel. Du kan underbygge brukeridentiteter som navn, telefonnummer, adresse og e-post, og kontrollere informasjonen mot det som er registrert i banken. Du vil være i stand til å kjenne brukerne dine gjennom enkel identitetssjekk som er ytterligere forenklet ved å fylle ut automatiske skjemaer basert på kontoinnehaverinformasjon som er registrert hos banken. Rene og kategoriserte transaksjoner Pengehåndtering strømlinjeformes når du får rene, kategoriserte transaksjonsdata som går så langt tilbake som 24 måneder. Du vil ha bedre detaljer om transaksjoner når de plasseres i sammenheng med geolokalisering, selger og kategoriinformasjon. Med pålitelige sanntidsdata som strekker seg så langt tilbake som mulig, får du verdifull innsikt for å betjene kundene dine bedre og redusere kostnadene med tilkoblinger med lav ventetid som ikke krever ekstra tekniske ressurser. Bekreft låntakers eiendeler rett fra kilden. Låntakere kan koble sammen bankkontoene sine på sekunder for å maksimere konverteringer. Du får raske behandlingshastigheter med en integrert teknologi som sømløst kobler Plaid til din egen opplevelse for å redusere friksjonen for låntakeren. Fremskyndende tilkoblinger er også forpliktelsen til sikkerhet, for eksempel bruk av 256-bit AES-kryptering i bedriftsklasse som kommer med vanlige nettverkspenetrasjonstester og sikkerhetsvurderinger.