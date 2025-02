Programvare for idéadministrasjon - Mest populære apper - Somalia

Hives.co

Den klare plattformen for å engasjere ansatte og samle ideer fra hele organisasjonen din på en enkel måte. --- Hives begynte med en enkel idé om at kunnskap og erfaring må deles. En gang i tiden var vi et team av konsulenter som skulle hjelpe organisasjoner med å skape en bedre og mer effektiv digital arbeidsplass. Vi forsto imidlertid tidlig at mange av våre kunder hadde vanskelig for å la sine ansatte si sine meninger og dele ideer om forbedringer. De manglet rett og slett en permanent modell for konstant endring. Og uten en enkel måte å samle ideer på, ville en endring komme sakte og helsen (og rikdommen) til organisasjonen ville bli truet. Konseptet fungerer faktisk omtrent som en bikube. Visste du forresten at bikuben er et ofte brukt symbol på industri og samarbeid? Og det gir mye mening som i en bikube, hver bie har et formål og en spesifikk oppgave, og de jobber alle sammen. Og omtrent som en bikube er trivselen til og kulturen i en organisasjon avhengig av de travle biene den består av. En bikube fungerer slik: Dens indre struktur kalles en honningkake, og den er laget av en masse sekskantede prismatiske celler sammensatt av bivoks, og skaper et grunnleggende mønster av faktisk geometrisk effektivitet. Biene samler selv nektar og andre søte safter fra blomster, som forvandles til honning i bienes kropp. Selve honningen lagres deretter i cellene til bivoksen. Høres det kjent ut? Prosessen med å jobbe sammen, med en hensikt, samle nektar og transformere den til honning er ganske lik hvordan vi mennesker sameksisterer og samarbeider. Vi trives når vi jobber for en organisasjon som har et sterkt fundament og effektive arbeidsprosesser. Vi ønsker å være en del av noe større, og vi ønsker å bidra der vi kan. Vi samler inspirasjon og inntrykk hele dagen lang, og disse forvandles til faktiske ideer når du minst venter det. Men hvor er det meningen at disse ideene skal utnyttes og høstes? Det var utfordringen for hver enkelt organisasjon vi snakket med. Så vi bestemte oss for å lage en løsning på disse problemene og bygge et verktøy som ville gi bedrifter muligheten til å styrke sine ansatte på måter de ikke engang trodde var mulig.