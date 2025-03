Ofisly

ofisly.com

Ofisly er en app for bestilling og kontoradministrasjon på arbeidsplassen. Ofisly, den ultimate appen for bestilling og kontoradministrasjon på arbeidsplassen designet med enkelhet i tankene. Vårt brukervennlige grensesnitt legger makten i hendene til dine ansatte, noe som gjør bestilling av et skrivebord eller en parkeringsplass til en lek og noen få klikk unna. Si farvel til bryet med tradisjonell kontoradministrasjon med resepsjonsverktøy som besøksadministrasjon, pakkesporing og rapportering av hendelser, alt sømløst integrert i Ofisly Ofisly er bygget med innsikt fra kontorledere og er skreddersydd for å strømlinjeforme arbeidsområdet. Ikke flere lange salgsmøter – begynn å bruke Ofisly uavhengig og opplev effektiviteten til interaktive plantegninger og kart som du kan tilpasse i henhold til kontorets layout. Enten du leder et hybridteam eller opererer fra fleksible kontorer, tilpasser Ofisly seg til dine behov. Ofisly er tilgjengelig via nettlesere og tilgjengelig på iOS- og Android-plattformer, og er nøkkelen til å optimalisere kontorlokalene og forbedre teamets produktivitet. Prøv Ofisly i dag og oppdag hvorfor verdensbetrodde selskaper som Samsung, Societe Generale, BNP Paribas og Shipmonk stoler på oss for å heve arbeidsopplevelsen deres.