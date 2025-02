Hybrid aktiveringsprogramvare - Mest populære apper - Turkmenistan

Whatspot

Løft arbeidsområdet ditt til nye høyder med WhatsPot. Perfekt for bedrifter, kollegerom, universiteter og offentlige institusjoner, tilbyr vi en dynamisk løsning for alle bestillingsbehovene dine-fra pulter til (møte) rom og parkeringsplasser mens vi forblir brukervennlig. WhatsPot er gratis for alltid for 3 mellomrom og opptil 15 brukere! Opplev enestående effektivitet med vår intuitive plattform gratis og utvid når du føler behov for å skalere. Prisene våre er designet med skalerbarhet i tankene, planene tilbyr en fleksibel prisstruktur basert på bruken din. Fordel av: Interaktive kart, mobilapp, QR -koder på arbeidsplass, enkel tilgang til besøkende, godkjenningsprosess, romutnyttelsesstatistikk. Effektiviser plassen din, forenkle bestillinger og optimaliser ressursbruk, alt mens du forbedrer brukeropplevelsen. Velg WhatsPot for et smartere, mer organisert arbeidsområde. Hva du får: WhatsPot vil raskt og enkelt hjelpe deg med å finne en passende dato for en bestilling slik at den ikke kolliderer med andre. Øyeblikkelig bestillinger, på stedet-Aktiver on-the-go, øyeblikkelig bestillinger med en enkel skanning, og serverer de fartsfylte behovene til fagfolk pulter og rombestillinger gjort visuelle-administrer hot desk-bestillinger enkelt ved hjelp av interaktive gulvplaner. Skape et arbeidsmiljø der team og enkeltpersoner kan jobbe effektivt. Se i sanntid hvilke pulter som er tilgjengelige, hvem som er på kontoret og hvor lagkameratene sitter. Gjør bestillinger tilgjengelig for publikum - la besøkende og eksterne partnere bestille møterom, pulter og andre delte selskapsressurser enkelt og uten behov for å opprette en konto. Alt i din kontroll. Alle bestillinger på ett sted - har en perfekt oversikt over alle dine egne og bedriftens bestillinger i form av en kalender eller daglig agenda. Det er alltid tilgjengelig på mobiltelefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Total kontroll, sanntidsinnsikt - Administrer hvem som kan få tilgang til ressursene, godkjenne eller avvise bestillinger. Hold rede på rombruken i sanntid, så du vet alltid hvilke ressurser som brukes når og av hvem. Detaljerte bruksrapporter for nøyaktig fakturering - løft faktureringsnøyaktigheten din med våre detaljerte bruksrapporter. Enten det er fakturering for varme pulter eller møterom, gir programvaren vår presise data, noe som sikrer at hver time blir regnskapsført.