Human Resource Management Systems (HRMS) og Human Capital Management (HCM) programvare er omfattende plattformer innen HR-teknologi, som omfatter funksjonalitet på tvers av ulike HR-programvarekategorier. HRMS fungerer som et integrert, modulært system for å administrere alle aspekter av menneskelig ressursinformasjon. Bedrifter bruker HRMS for å strømlinjeforme kritiske HR-funksjoner som rekruttering, resultatgjennomganger og opplæring av ansatte innenfor et sentralisert rammeverk, noe som tilrettelegger for effektiv HR-styring og rapportering. Vanligvis tatt i bruk av HR-avdelinger i store bedrifter, er HRMS-suiter designet med en modulær struktur som tillater tilpasning for å møte spesifikke organisatoriske krav. Disse systemene kan implementeres enten som helintegrerte suiter eller som individuelle moduler, som kan integreres med andre best-of-breed HR-programvareløsninger. Nøkkelfunksjoner som ofte finnes i HRMS inkluderer kjerne HR-administrasjon, rekrutteringsverktøy, ytelsesstyringsevner og funksjonaliteter for bedriftslæringsstyringssystem (LMS).