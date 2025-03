Arcoro

Byggefirmaer og entreprenører har spesielle behov for arbeidsstyrkeledelse, og Arcoro tilbyr en pakke med modulær konstruksjons-HR-programvare som gjør det mulig for bedrifter å håndtere dem på en vellykket måte. Arcoro er det eneste Human Resources-teknologiselskapet som er fokusert på byggebransjen, og tilbyr løsninger for å hjelpe bedrifter med å ansette, administrere og utvide sin backoffice, profesjonelle og dyktige fagarbeidere. Arcoros pakke med moduler inkluderer: • Søkersporing • Onboarding • Learning Management • Core HR • Fordeler • ExakTime-tids-/oppmøtesporing • Kompensasjonsadministrasjon • Ytelsesstyring og etterfølgerplanlegging. Bedrifter kan velge å utnytte én eller alle modulene, og mange kunder starter med én eller to og legger til flere etter hvert som behovene deres endrer seg, eller organisasjonen vokser. Modulene i Arcoros suite er fullt integrert, men de integreres også med annen byggeteknologi, inkludert prosjektledelse, arbeidsstyrkestyring og regnskapssystemer. Arcoro opprettholder sterke partnerskap med andre ledende leverandører av byggeteknologi for å sikre en sømløs opplevelse for kundene. Over 8000 byggefirmaer og entreprenører i alle størrelser i Nord-Amerika er avhengige av Arcoro for å hjelpe dem med å møte deres HR-behov. Hver dag klokker mer enn 1 million konstruksjonsproffer inn og ut på et Arcoro-produkt. Arcoro streber etter å levere den beste opplevelsen for ansatte i felt og på kontoret. For mer informasjon, besøk oss på www.arcoro.com.