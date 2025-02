Leverandører av HR-tjenester - Mest populære apper - Thailand

Allevity

allevity.com

Allevity gir kundene friheten til å komme tilbake til å gjøre det de elsker. I mer enn 45 år har de gitt trygghet gjennom en omfattende pakke med arbeidsgiverløsninger. Kunder stoler på at Allevity håndterer menneskelige ressurser, lønn, rekruttering og bemanning på en dyktig måte. Allevitys oppdrag er å være din beste forretningsavgjørelse. MENNESKELIGE RESSURSER Allevity hjelper deg med å drive virksomheten din ved å: -Dechiffrere uklare ansettelseslover og -forskrifter -Holde bedriften i samsvar med arbeidskraften -Håndtere fordeler og arbeidskompensasjon -Befri deg for kjedelige arbeidsoppgaver LØNN Allevitys alternativer for outsourcing av lønn gir deg tid tilbake i hverdagen . Vi leverer: -Tunge løft på lønnsbehandlingen -Opplevelsen av ekte partnerskap -Konfigurerbart programvarerammeverk for kontoen din du beholder: -Så mye (eller lite) involvering du vil -Tiden du ville ha brukt på lønn REKRUTTERING OG ANSATING Vår ekspert rekrutterere hjelper deg å unngå å kaste bort tid og penger på feil passform. -Finner og avgrenser til de mest relevante, kvalifiserte kandidatene -Hjelper deg med å redusere utskifting av ansatte -Sikrer best tilpasning til din bedriftskultur -Holder gode kandidater engasjert under intervjuprosessen -Utvider tilbud og varsler avviste søkere FOR JOBBSØKERE Allevitetsrekrutører jobber kun med profesjonelle arbeidsgivere som: - Ønsker ferdighetene i styrehuset ditt - Setter pris på din unike personlighet - Betaler deg rettferdig og riktig