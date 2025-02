Programvare for levering av HR-tjenester - Mest populære apper - St. Helena

Personio

personio.de

Personio er alt-i-ett HR-programvaren som hjelper deg med å låse opp kraften til medarbeiderne dine ved å gjøre det mulig for deg å administrere hvert trinn i de ansattes livssyklus. Programvaren vår effektiviserer hvordan du rekrutterer, ombord, administrerer, utvikler og betaler ansatte. Over 10 000 organisasjoner over hele Europa stoler på at Personio driver effektivitet med innovative funksjoner som Compensation Management, HR Helpdesk, Performance and Development og Surveys. Vi har 300+ ansatte som gir støtte med et 90 % kundetilfredshetsnivå og 180+ integrasjoner tilgjengelig. Oppgrader HR-teamet ditt fra regneark til strategi nå – bestill din gratis demo i dag: https://www.personio.com/webdemo/