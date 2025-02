HR-konsulentleverandører - Mest populære apper - Somalia

RehvUp

rehvup.io

RehvUp er plattformen for medarbeiderengasjement som jobber hardere og smartere for virksomheten din enn noe annet på markedet. Det er en mobilapp tilrettelagt av profesjonelle Employee Experience (EX) Coaches for å inspirere og motivere dine ansatte til å bli best mulig og lykkeligere på jobben. RehvUp er et privat nettverk bygget for å sosialt koble sammen og styrke båndene mellom alle nivåer i arbeidsstyrken din som aldri før, samtidig som arbeidsplassens moral, produktivitet og profitt økes.