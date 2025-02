HR-samsvarsprogramvare - Mest populære apper - Tsjad

RemotePass

remotepass.com

RemotePass er den kraftigste og mest brukervennlige globale onboarding- og lønnsplattformen for globale team. Vår visjon er å skape en verden der alle kan jobbe fra hvor som helst og samtidig ha tilgang til fordeler og finansielle tjenester. Ved å ta kompleksiteten ut av prosessen, gjenoppfinner vi lønn og fordeler for fremtidsrettede selskaper og eksterne team. For bedrifter hjelper alt-i-ett-løsningen deg med å kontrollere hele livssyklusen for fjernarbeid, slik at du kan ombord, betale og administrere eksterne team i 150 land – uten problemer. For team og entreprenører sikrer RemotePass at du får betalt i tide og i en betalingsmetode og valuta du velger, og superappen vår gir sømløs tilgang til ledende finansielle tjenester og fordeler – uansett hvor du er i verden. Teamet vårt er laserfokusert på brukeropplevelsen, og vi driver et komplekst produkt med en forbrukergrad UX. Vi bryr oss sterkt om å gjøre det mulig for HR- og økonomiteam å unngå manuelt arbeid og forbli compliant, slik at du kan fokusere på å tiltrekke og beholde topp globale talenter. Bestill en demo i dag for å finne ut hvordan RemotePass kan gjøre onboarding og lønn virkelig uanstrengt. RemotePass: Ombord og betal hvem som helst, hvor som helst.