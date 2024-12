Mest populære Nylig lagt til HR-samsvarsprogramvare - Mest populære apper - Spania

HR-samsvarsprogramvare hjelper bedrifter, ledere og HR-fagfolk til å holde seg oppdatert på alle HR-forretningsbestemmelser og overholdelseslover. Disse verktøyene gjør det mulig for virksomheter å navigere i komplekse og stadig utviklende statlige og føderale lover og regler. De bistår også med å kommunisere og håndheve selskapets og lovgivende retningslinjer til ansatte. I tillegg automatiserer disse løsningene ofte administrasjonen av klassifiserte dokumenter og rapporteringsarbeidsflyter. Tradisjonelt har compliance-løsninger primært fokusert på økonomisk compliance, som for eksempel lønn. De siste årene har de imidlertid utviklet seg til å tilby mer omfattende løsninger. Moderne HR-samsvarsprogramvare tar vanligvis for seg områder som lønn, fordeler, risiko og sikkerhet, rekruttering og medarbeiderforhold. Mens de fleste leverandører spesialiserer seg på spesifikke overholdelseslover som ACA, fordeler eller småbedrifter, i stedet for å dekke alle områder, er HR-samsvarsprogramvare ofte buntet med annen HR-programvare, for eksempel onboarding, tid og oppmøte, eller fordelsadministrasjonsprogramvare. Den kan også tilbys som en frittstående løsning. Noen HR-overholdelsesløsninger inkluderer integrasjoner med kjerneprogramvare for HR eller lønn for å automatisere lønnsrapporter og effektivisere vedlikehold av samsvar.