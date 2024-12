Programvare for HR-saksbehandling - Mest populære apper - Malawi Mest populære Nylig lagt til

Programvare for HR-saksbehandling gjør det mulig for organisasjoner og HR-fagfolk å effektivt og konfidensielt håndtere alle ansattes innsendte saker og forespørsler. Disse løsningene tilbyr funksjoner som lar organisasjoner lage tilpassede HR-arbeidsflyter, digitalisere papirskjemaer, generere rapporter og gi dashbord, blant andre funksjoner. Selv om noen funksjoner i programvare for HR-saksbehandling overlapper med programvare for levering av HR-tjenester, inkluderer den også spesifikke funksjoner for håndtering av svært sensitive saker relatert til ansattes forhold, for eksempel vold på arbeidsplassen, diskriminering, trakassering, gjengjeldelse og klager. Mange av disse systemene tilbyr også anonyme varslingsmuligheter for å beskytte ansatte mot gjengjeldelse. I tillegg inkluderer de ofte applikasjonsintegrasjonsverktøy (API) for å koble til ulike forretningsløsninger, som CRM og kjerneprogramvare for HR.