HR Analytics programvare - Mest populære apper - Slovakia

ADP Workforce Now er den eneste alt-i-ett, skybaserte HR-pakken som tilpasser seg måten du jobber på. Bygget på én enkelt database, ADP Workforce Now har Human Resource Management, Payroll, Benefits, Talent Management, Time & Labor Management, Learning and Analytics, og Return to Office-funksjoner. Det har aldri vært enklere å administrere folkene dine. ADP Workforce Now utstyrer deg med verktøyene ikke bare for å spore HR-informasjon, men for å hjelpe deg med å administrere arbeidsstyrken og ta datadrevne beslutninger. Og etter hvert som du vokser, kan du legge til funksjonaliteten du trenger. Styr alle nivåer i organisasjonen din med verktøy og evner utviklet spesielt for å gi en engasjerende opplevelse for bedriftsledere, ledere og arbeidere. • Alt-i-ett: En konfigurerbar HR-plattform for å effektivt administrere alle dine personelladministrasjonsfunksjoner – lønn, HR, tid, talent og fordeler – i én enkelt database. • Trygg overholdelse: Vår bransjeledende sikkerhet holder dataene dine trygge, mens vår dype kompetanse og løsninger hjelper deg med å beskytte virksomheten din. • Brukervennlighet: Innovative, brukervennlige funksjoner til fingerspissene, som gjør det enkelt å jobbe på måter som passer dine behov, samtidig som det gir en bedre opplevelse for arbeidsstyrken din • Innsikt i arbeidsflyten: Ta beslutninger med selvtillit, informert av innsikt fra den rikeste og mest robuste arbeidsstyrkedatabasen i virksomheten. • Integrert og tilkoblet økosystem: Utvid evnene til personaladministrasjon med det største HR-økosystemet som enkelt og sikkert integreres med ledende tredjepartsløsninger. Kom enkelt i kontakt med viktige partnere som regnskapsførere, meglere og finansielle leverandører. LØNN. Spar tid og reduser feil med alt-i-ett-pakken som er målrettet bygget for å hjelpe deg med å drive virksomheten din og oppfylle dine samsvarsbehov.