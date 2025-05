Programvare for administrasjon av hjemmetjenester - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Programvare for administrasjon av hjemmepleiebyrå effektiviserer administrative og økonomiske oppgaver, administrasjon av pasientbehandling og terapikoordinering for leverandører av hjemmepleie. Disse instansene leverer dyktige og ikke-faglærte, samt kort- og langtidspleie, rett i pasientenes hjem. Registrerte sykepleiere, terapeuter, assistenter, sosialarbeidere og saksbehandlere kan bruke denne programvaren til å forbedre forretningsdriften, sentralisere arbeidsflyter, optimalisere planlegging og forenkle faktureringsprosesser. Noen programvarealternativer kan inkludere mobilapper for omsorgspersoner for å få tilgang til tidsplaner og pasientjournaler mens de er på farten, og selv om CRM-funksjoner for potensielle salg og salg kan være tilgjengelige, er de ikke avgjørende.