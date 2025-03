Help Desk-programvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

Desku

desku.io

Desku er i forkant av AI-drevet kundestøtte, og spesialiserer seg på løsninger designet for e-handel og SaaS-industri. Selskapet har som mål å transformere kundeservicesektoren ved å fokusere på økt effektivitet, forbedrede brukeropplevelser og pålitelighet i bedriftsklasse. Tilbud fra Desku * AI-drevet automatisering: Deskus AI-drevne chatbots og automatiseringsverktøy reduserer støttearbeidsmengden betydelig. * Delt innboks: Desku tilbyr en lynrask, brukervennlig, AI-forbedret innboks som er optimalisert for moderne støtteteam. * Kunnskapsbase: Desku gir en kunnskapsbase som er enkel å opprette for å gi kundene selvbetjeningsalternativer. * Live Chat: Deskus Live Chat-funksjon gir mulighet for sanntids, sømløs kommunikasjon med kunder. Hvorfor bedrifter stoler på Desku * Plattformen er klarert av over 1000 støtteagenter og 350 bedrifter. * Desku bidrar til å redusere støtteforespørsler med opptil 50 %. * Selskapet bidrar til å senke støttekostnadene med 40 %. Integreringsevner - Desku muliggjør sømløs integrasjon av eksisterende verktøy for å forbedre teamets produktivitet. Plattformen støtter over 30+ integrerte apper og tilbyr tilpassede handlinger drevet av sanntids kundedata.