Help Desk-programvare - Mest populære apper - Slovakia

Dixa

dixa.com

Dixa gjør det mulig for bedrifter å levere kundeservice slik den er ment å være. Dixa hjelper kundeserviceledere med å skape uanstrengte opplevelser for kunder og team som låser opp lojalitet. Dixa gir teamene ett samlet syn på alle samtaler, kundene bekvemmeligheten av å nå ut på deres foretrukne kanal, og ledere innsikt for å kontinuerlig forbedre tjenesteopplevelsen. Dixas Conversational Customer Service Platform kombinerer kraftig AI med et menneskelig preg for å levere en svært personlig serviceopplevelse som skaleres etter hvert som virksomheten din vokser. Team og deres kunder drar nytte av større tilfredshet mens automatisering bidrar til å øke tjenesteeffektiviteten og effektiviteten, som til slutt gir reell forretningsverdi. Dixas dedikerte kundesuksessteam sikrer at du er i gang raskt og samarbeider med deg på reisen din for å oppnå det Dixa kaller Customer Friendship. Dixa driver mer enn 30 millioner samtaler i året og er klarert av ledende merker som Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print og Wistia. Lær mer ved å besøke dixa.com. Med kundegjenkjenningsfunksjoner gjør Dixa det mulig å kjenne kundene dine i det sekundet de når ut. Dixa gjør dette ved å vise hver kundes samtalehistorikk med bedriften din på en tidslinje samt ordrehistorikken deres umiddelbart. Dette sikrer at teamene har informasjonen de trenger for å løse kundehenvendelser raskere, samtidig som de leverer mer personlig støtte. Fleksibel prissetting og global skalerbarhet lar deg kun betale for det du trenger og skalere opp eller ned uten ekstra kostnader eller innsats. Alle samtaletyper (telefon, e-post, chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter og WhatsApp) plasseres i køer og rutes automatisk til de aktuelle agentene mens samtaledata oversettes til sanntidsanalyse. Dixa-funksjoner inkluderer VoIP, IVR, tilbakeringing, klikk-for-å-ringe, samtaleopptak, automatiseringer, raske svar, tilpassbare chat-widgets, sanntids- og historisk rapportering, og avansert ruting. Dixas brukervennlige grensesnitt og enkle oppsett ble laget for å forbedre agentopplevelsen og la team fokusere på kunden og ikke programvaren. Bygget for innkommende kundesentre, multikanals kontaktsentre og små bedrifter over hele verden, gir Dixa agenter verktøyene for å levere eksepsjonell kundeservice som resulterer i sterkere bånd mellom merkevarer og kunder.