Hjelp for forfatterverktøy (HAT) - Mest populære apper - St. Helena

Document360 er en AI-drevet Knowledge Base-plattform designet for å lage kunnskapsbaser – offentlige og private – SOP-er, brukermanualer, dokumentasjon og mer. Med sitt intuitive grensesnitt og robuste funksjoner sentraliserer Document360 kunnskap, effektiviserer samarbeid og leverer eksepsjonell dokumentasjon. Utmerket ved sine unike funksjoner, er den SOC 2 Type 2-sertifisert, tilbyr privat hosting og muliggjør sømløs tredjepartsintegrasjon. Her er hva Document360 tilbyr når det gjelder funksjonalitet: * Spør Eddy: For raske svar kan brukere stille Eddy alle spørsmål, og Eddy gir deg det mest nøyaktige svaret fra den relevante artikkelen. Sparer tid ved å søke i hele artikkelen. Eddy forenkler utkastet til hjelpeartiklene dine ved å generere relevante vanlige spørsmål fra artiklene. Dette sparer tid for teamet ditt og gir en jevnere og intuitiv opplevelse for kundene dine. * Dashboard: Det sentraliserte navet presenterer et visuelt tiltalende og intuitivt designet dashbord, som gir en omfattende oversikt over viktig informasjon. Det er nervesenteret for en mer sømløs og innsiktsfull opplevelse. * Intuitiv blokkredigerer: Den nye blokkredigereren effektiviserer prosessen for innholdsskaping. Med tillegg av en innebygd kommentarfunksjon, blir samarbeid sanntid og uanstrengt, og fremmer en mer dynamisk redigerings- og gjennomgangsprosess. * Customization Centralized Hub: Tilpasningshuben gir brukere enestående kontroll, og tillater finjustering av dokumentasjonsestetikk. Team kan enkelt tilpasse oppsett, fargeskjemaer, fonter og merkevareelementer for å tilpasse dokumentasjonen sømløst med deres merkevareidentitet. * Avansert analyse: Analysefunksjonen gir sanntidsinnsikt i brukeratferd, innholdseffektivitet og engasjementsmønstre. Den forvandler rådata til meningsfull informasjon, og letter datadrevet beslutningstaking. I tillegg kan du nå ta kontroll over leserbekreftelse med lesebekreftelser. * Instant Sync-integrasjoner: Øyeblikkelig synkronisering sikrer en sømløs og sanntids dataflyt mellom Document360 og ulike tredjepartsverktøy og tjenester. Nå integreres Document360 sømløst med Zendesk Federated Search og GitHub, noe som forbedrer samarbeid og arbeidsflyteffektivitet. * AI Writer: Et AI-drevet verktøy som hjelper til med å generere innhold av høy kvalitet, sikre konsistens og redusere tiden det tar å produsere dokumentasjon. * AI Business Glossary Generator: Genererer automatisk en omfattende forretningsordliste, som hjelper brukere med å opprettholde konsistent terminologi på tvers av dokumentasjonen. * Markdown Text Editor: En enkel Markdown-editor lar brukere style tekstdokumenter ved å bruke typiske formateringsteknikker, inkludert overskrifter, fremheving, lister, bilder og lenker, noe som gjør det enkelt for ikke-utviklere å finne det grunnleggende. * Kategoribehandling: Lag et godt strukturert hierarki av alt kunnskapsbaseinnholdet ditt, opptil 6 underkategorier, noe som gjør det enkelt for brukere å finne og fordøye informasjon. * Roller og tillatelser: Document360 lar deg begrense hvem som har tilgang til hva for å holde kunnskapsbasen din sikker. Du kan legge til autentiserte teammedlemmer for å bidra til spesifikke prosjekter. * Lokalisering: Forstå ditt globale publikum; du kan oversette artikler, utdrag, variabler og ordliste til over 50 språk. * Privat hosting: Få tilgang til fullstendig isolerte miljøer for større kraft og kontroll over vertsmiljøet ditt for best ytelse. * Versjon: Tilbakestilling og versjonsfunksjoner lar deg se endringshistorikken for hver del i kunnskapsbasen din. * Sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Document360 sikkerhetskopierer automatisk prosjektene dine daglig. Du kan imidlertid manuelt sikkerhetskopiere prosjektet ditt når som helst. Du kan gjenopprette hele prosjektet eller en del av kunnskapsbasen din til en tidligere tilstand fra den tilgjengelige sikkerhetskopien. * API-dokumentasjon: Brukere kan importere OpenAPI-spesifikasjonene og få dokumentasjon generert automatisk. Document360 er markedsleder innen innovasjon i den generative AI Knowledge Base-kategorien, og betjener ulike bransjer på tvers av 30+ land for å bygge deres kunnskapsbaser. Våre kunder inkluderer VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS og mer.