Hjelp for forfatterverktøy (HAT) - Mest populære apper - Belgia

Help Authoring Tools (HAT) er programvareapplikasjoner utviklet for å hjelpe tekniske forfattere med å lage, publisere og vedlikeholde hjelpedokumentasjon for programvare. Den resulterende dokumentasjonen brukes i brukerveiledninger, manualer og hjelpefiler. Disse verktøyene har som mål å redusere tiden og innsatsen som kreves for å produsere hjelpemateriell for ansatte og sluttbrukere. Tekniske forfattere bruker HAT-er for å administrere hele dokumentasjonsprosessen, inkludert skriving, redigering og eksport av dokumenter for gjennomgang av redaktører, administratorer og kolleger. Til syvende og sist muliggjør HAT digital publisering av dokumentasjonen. Mange av disse verktøyene støtter import av tekst fra ulike filformater og programvare for dokumentoppretting. Noen HAT-er uten innebygde byggeverktøy må kanskje integreres med byggeautomatiseringsverktøy for å vise eller bruke dokumentasjonen.