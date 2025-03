Verktøy for varmekart - Mest populære apper

cux.io

CUX er et Digital Experience Analytics-verktøy som hjelper bedrifter å spare opptil 5 ganger tid på analyser og trekke verdifulle konklusjoner. Vi eliminerer dataoverbelastning med laserfokus på brukerproblemer, frustrasjoner og alle flaskehalser som kan hindre dem i å bruke nettkanaler til å kjøpe produkter og tjenester. CUX er et omfattende, brukerfokusert analyseverktøy som gir umiddelbar atferdsinnsikt. ✔ Målorientert analyse: CUX velger automatisk BARE dataene som er relevante for individuelle forretningsmål. ✔ Kvalitative og kvantitative vurderinger levert av ett verktøy. ✔ Kunnskap: Vi støtter brukere med opplæring, onboarding, veiledning, revisjoner og månedlige anbefalinger. ✔ AIocado: vår egen AI-analytiske concierge vil vise deg nøyaktig årsakene til konverteringsfallet, steder for brukernes frustrasjon, anbefalinger og mer. CUX er en løsning for alle bransjer der kunden kommer i kontakt med et digitalt produkt, for eksempel e-handel, SaaS og B2B-bedrifter, selskaper som leverer markedsføringstjenester eller programvarehus. Vi samarbeider med innovasjons-, markedsførings-, produkt- og e-komavdelingene i selskapene. CUX i nøtteskall: ✔ Analyse av brukeratferd ✔ Erfaringsmålinger ✔ Målorientert analyse ✔ Konverteringsfosser ✔ Registrering av hele besøk ✔ Varmekart ✔ Foranalyse og varsler ✔ Automatisk registrering av hendelser ✔% Retro-PR i EOG ✔ SSL sikret