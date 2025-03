Verktøy for varmekart - Mest populære apper - Vatikanstaten

expoze.io

Møt expoze.io Hos expoze.io har vi et klart oppdrag: å gi alle tilgang til ressursene de trenger for å utvikle sitt best mulige kreative. Vår plattform gjør nettopp det. Vår AI-drevne prediktive øyesporingsløsning expoze.io lar deg analysere hvilken som helst kreativitet med utrolig nøyaktighet. For hver reklame du laster opp, vil expoze.io forutsi hva kundene dine legger merke til ved å bruke et forhåndsopplært nevralt nettverk. Utvikle, teste og forbedre Med raske og handlingsrettede resultater hjelper plattformen vår deg med å utvikle, teste og forbedre all reklame. Forbedre designprosessen din ved å teste endringer som er gjort i kreativiteten din uten å måtte gå ut av designprosessen: bare gå over til expoze.io, last opp designene dine og generer varmekart basert på dine preferanser i løpet av få minutter som du kan basere deg på dine designbeslutninger. Alt dette, med et enkelt klikk på en knapp, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.