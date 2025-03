Verktøy for varmekart - Mest populære apper - Tyrkia

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange kan hjelpe deg med å forstå hvorfor nettstedet ditt får trafikk som ikke konverterer til salg eller potensielle salg. Våre verktøy for optimalisering av konverteringsfrekvens har blitt klarert av mer enn 450 000 nettsteder over hele verden for å få innsikt i hva folk gjør på nettstedet deres. Øk salget og lær mer om besøkende på nettstedet Våre øktopptak og dynamiske varmekart lar deg se hvor folk klikket, rullet og trykket på nettstedet ditt for å se hva som hindrer dem i å kjøpe. Gå inn i en enkelt persons besøksreise ved å bruke Optimaliserbare segmenter for å se sesjonsrepriser av frustrerte eller forvirrede besøkende. Se det større bildet ved å se på en samlet oversikt over hva folk engasjerer seg mest – eller minst – med Dynamic Heatmaps. Bruk et rullevarmekart for å se om folk ruller langt nok ned på siden til å se handlingsoppfordringene dine eller om de drar før du kan konvertere dem. Reduser forlatte handlekurver Den kraftige kombinasjonen av Live Chat og en live-visning av de besøkende kan forhindre forlatte vogner. Hvis du ser noen som sliter i sanntid, kan du bruke Live Chat for å se om du kan hjelpe dem med å finne det de trenger eller svare på spørsmålene deres. Lucky Orange Announcements-verktøyet lar deg lage en popup som fremhever en mersalgsmulighet, tilby en rabatt eller be om en produktanmeldelse.