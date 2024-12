Verktøy for varmekart - Mest populære apper - Malawi Mest populære Nylig lagt til

Heatmap-verktøy gir innsikt i atferden til besøkende på Internett eller mobil når de samhandler med en bestemt side på et nettsted eller en mobilenhet. Markedsførere og nettutviklere utnytter varmekart for å visuelt skildre brukerhandlinger som klikk, svevebevegelser og rulling på en nettside. Disse visuelle representasjonene viser de samlede klikkene og musebevegelsene, og tilbyr dybdedata for markedsførere og UI/UX-designere å vurdere. Disse dataene er avgjørende for å evaluere effektiviteten til en sides design for å fange seernes oppmerksomhet, identifisere områder for forbedring og til slutt øke engasjement og konverteringsfrekvenser.