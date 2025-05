Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Healthcare HR-programvare - Mest populære apper

Healthcare HR-programvare er spesielt utviklet for helsesektoren, utstyrt for å navigere i komplekse og utviklende regelverk og overholdelseskrav. Helsevesenets administratorer, ledere og HR-ansatte er avhengige av skreddersydd arbeidsstyrke- og resultatstyring, lønns- og tids- og oppmøteløsninger for å forbedre HR-driften i sykehus, medisinsk praksis og andre helseorganisasjoner. Ved å optimalisere og automatisere oppgaver som bemanning, hendelsesrapportering, opplæring og økonomistyring, kan medisinske fagfolk konsentrere seg om å levere kvalitetspleie. Disse systemene integreres sømløst med eksisterende helsetjenester, og øker den generelle effektiviteten og effektiviteten til anlegget. Det er imidlertid viktig å merke seg at HR-programvare for helsetjenester ikke håndterer ansattes helseplaner eller fordeler; denne funksjonaliteten finnes i dedikert programvare for fordelsadministrasjon.