Treningsprogramvare for forebygging av trakassering - Mest populære apper - Tsjad

Treningsprogramvare for forebygging av trakassering gjør det mulig for organisasjoner å levere opplæring i samsvar og forebygging til ansatte på tvers av både stater som har mandat og ikke-mandat. Gjennomføring av opplæring på nettet tilbyr en skalerbar og kostnadseffektiv metode for å oppfylle statlige lovkrav. For tiden gir stater som California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine og New York selskaper mandat til å tilby trening i forebygging av trakassering og diskriminering. Selv i stater som ikke har mandat, kan opplæring av ansatte proaktivt redusere risikoen og redusere potensielle straffeskader i trakasseringssøksmål. De fleste treningsprogramvare for forebygging av trakassering kan distribueres på leverandørleverte læringsplattformer eller integreres i tredjeparts Learning Management Systems (LMS) ved hjelp av SCORM-protokollen. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for opplæringsledere og HR-avdelinger å sømløst integrere løsninger for forebygging av trakassering med bedriftens LMS-programvare for distribusjon, sporing, rapportering og vedlikehold av ansattes fremgang i flere år, som pålagt av enkelte stater. Enkelte leverandører tilbyr også disse løsningene sammen med HR-samsvarsprogramvare for ytterligere å strømlinjeforme organisatoriske overholdelsesarbeid.